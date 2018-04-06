Фонд «Общественное мнение» выяснил, как россияне оценивают шансы собственной страны на победу в предстоящем чемпионате мира по футболу.

4 % россиян надеются

на победу страны в ЧМ-2018

Женщины верят в победу России на ЧМ-2018 больше мужчин.

Еще по 6 % опрошенных полагают, что российская сборная дойдет только до полуфинала или только до финала. 9 % уверены, что для России соревнования закончатся на четвертьфинале. А 14 % полагают, что отечественным футболистам не удастся даже выйти из группы.

13 % опрошенных затруднились спрогнозировать исход чемпионата, а каждый третий заявил, что вообще не следит за футболом. При этом 75 % россиян уточнили, что для них важно, чтобы Россия показала хороший результат на ЧМ. Чаще остальных об этом говорит старшее поколение — от 46 лет.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Источник: ФОМ