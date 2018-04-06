Сколько россиян верят в победу страны на ЧМ-2018
Фонд «Общественное мнение» выяснил, как россияне оценивают шансы собственной страны на победу в предстоящем чемпионате мира по футболу.
4 %
россиян надеются
на победу страны в ЧМ-2018
Женщины верят в победу России на ЧМ-2018 больше мужчин.
Еще по 6 % опрошенных полагают, что российская сборная дойдет только до полуфинала или только до финала. 9 % уверены, что для России соревнования закончатся на четвертьфинале. А 14 % полагают, что отечественным футболистам не удастся даже выйти из группы.
13 % опрошенных затруднились спрогнозировать исход чемпионата, а каждый третий заявил, что вообще не следит за футболом. При этом 75 % россиян уточнили, что для них важно, чтобы Россия показала хороший результат на ЧМ. Чаще остальных об этом говорит старшее поколение — от 46 лет.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
Источник: ФОМ
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