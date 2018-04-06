Специалисты «Яндекса» выяснили, какие локации чаще всего интересуют пользователей мобильных карт компании и как поисковые запросы россиян различаются по месяцам.

Самые характерные категории марта оказались связаны с Международным женским днем и состоянием дорог. В середине весны с приближением Пасхи возрастает интерес к церквям, а в мае пользователи начинают гулять в парках и ищут автовокзалы, чтобы поехать на дачу или уехать на выходные.

В летний период ожидаемо растет интерес к категориям, связанным с отдыхом и путешествиями: паркам, турагентствам, аэропортам и вокзалам. Так, в июле доля пользователей, которые ищут дома отдыха, в два раза превышает средние показатели.

В начале учебного года россияне ищут на картах книжные и канцелярские магазины, а также дорогу до вузов. В октябре водители снова меняют шины, а в ноябре возрастает интерес к налоговой инспекции, поскольку истекает срок уплаты налога на имущество.

В декабре люди покупают подарки, ходят на праздничные шоу и продолжают разбираться с налогами. К Рождеству возрастает доля пользователей, ищущих церкви. Вместе с тем в январе россияне начинают новую жизнь, проявляя повышенный интерес к спортивным магазинам и фитнес-клубам. Наконец, февраль оказался одним из главных месяцев для ювелирных магазинов.

Отдельно в «Яндексе» подчеркнули резкий спад в мае интереса к загсам. «Примета „в мае жениться — всю жизнь маяться“, оказывается, работает. В том смысле, что люди в нее, по-видимому, верят», — пояснили в компании.

Также специалисты отметили, что под Новый год и во время гендерных праздников 8 Марта и 23 Февраля заметно растет популярность книжных магазинов и секс-шопов.

Источник: пресс-служба «Яндекса»