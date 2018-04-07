МЧС выявило нарушения требований пожарной безопасности в каждом пятом общественном заведении в России.

После пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» ведомство проверило более 8,5 тысячи торговых зданий, ресторанов, гостиниц, больниц, концертных залов, а также выставочных и спортивных комплексов. До конца апреля спасатели намерены оценить еще столько же объектов.

Министерство обнаружило, что примерно в 1 500 проверенных зданиях материалы, используемые для отделки помещений и путей эвакуации, не соответствуют нормам. Кроме того, более чем на 2 тысячах объектов персонал не обучен мерам пожарной безопасности.

Помимо отделки горючими материалами, наиболее распространенными нарушениями оказались отсутствие сигнализации и систем дымоудаления, загромождение аварийных выходов, отсутствие подъездов для пожарной техники и истечение срока годности огнетушителей.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По официальным данным, погибли 64 человека, включая 41 ребенка.

После случившегося Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ. Также за проверку общественных заведений взялись интернет-активисты. Список нарушений пополняется в том числе с помощью телеграм-бота.

The Village рассказывал, как торговые центры экономят на пожарной безопасности и выполняют требования. МЧС объясняло, как правильно эвакуироваться из ТЦ.

Источник: МЧС