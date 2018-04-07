Британская компания Gocompare составила рейтинг европейских городов, сильнее всего страдающих от пробок. Половина первой десятки списка пришлась на города из России.

Место Город Среднее количество часов, которое водители за год проводят в пробках

Москва 91

Лондон 73

Париж 65

Стамбул 59

Краснодар 56

Цюрих 54

Санкт-Петербург 53

Сочи 49

Мюнхен 49

Нижний Новгород 47

Столичные власти выразили сомнение в достоверности рейтинга. «Мы никогда не слышали про такую компанию, которая занимается аналитикой трафика. Поэтому нет оснований доверять их данным. <…> Сразу бросается в глаза, что они объединили Москву и Московскую область. Получается, что подсчитали общее время», — отметили в пресс-службе правительства Москвы.

В начале февраля аналитическая компания INRIX, подконтрольная Porsche, представила рейтинг городов мира с самыми загруженными дорогами. Москва в списке заняла второе место с аналогичным показателем в 91 час, который горожане в среднем провели в пробках в 2017 году.

Источники: Gocompare, агентство «Москва»