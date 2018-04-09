В 2018 году в международный рейтинг университетов Round University Ranking включили 70 российских вузов. The Village публикует десятку лучших из них.

Место Высшее учебное заведение

Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ)

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Томский государственный университет (ТГУ)

Московский физико-технический институт (МФТИ)

Новосибирский государственный университет (НГУ)

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Российский государственный университет нефти и газа (РГУ)

Томский политехнический университет (ТПУ)

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)

В общем рейтинге МГУ имени Ломоносова занял лишь 153-е место. Остальные вузы оказались за пределами топ-200.

Всего же в рейтинг в 2018 году попали 783 университета. Их оценивали по 20 индикаторам, измеряющим четыре направления деятельности: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и финансовую устойчивость.

Источник: «Москва»