Коммуникационное агентство BlackLight запустило проект #Antislutsky_box, в рамках которого выпустила набор против харассмента.

Вместе с коробкой авторы идеи продают книгу Марка Гоулстона «Как разговаривать с мудаками», перцовый баллончик, диктофон и брюки с высокой талией, чтобы никто не «гладил ладонью по коленям».

Публикация от АНТИ-СЛУЦКИЙ BOX (@antislutsky_box) 8 Апр 2018 в 3:54 PDT

Публикация от АНТИ-СЛУЦКИЙ BOX (@antislutsky_box) 8 Апр 2018 в 3:53 PDT

Цена набора, который можно приобрести в Instagram, составляет 4 999 рублей.

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си». Сам депутат обвинения отверг и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

21 марта комиссия Госдумы по этике, рассмотрев жалобы журналисток на домогательства Леонида Слуцкого, не нашла нарушений в поведении политика. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. Помимо The Village, акцию протеста поддержали свыше 20 изданий.

Источник: представители агентства