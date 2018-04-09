Пользователи сервиса «Активный гражданин» выбрали программу московского выпускного и артистов, которые выступят на празднике в Парке Горького 23 июня.

Одиннадцатиклассники выбирали из 16 исполнителей, выступающих в жанрах рэп и поп. Самым популярным музыкантом у школьников стал рэпер Feduk. На второй строчке, как и в прошлом году, оказался еще один рэпер — Мот. Будущие выпускники проголосовали также за Ольгу Бузову, группу «Пицца» и Полину Гагарину.

По мнению участников опроса, вести выпускной должен популярный певец или певица. На роль ведущего рассматривается также юморист, участник stand-up-шоу. Среди предложенных кандидатур — Данила Поперечный, Дмитрий Нагиев, Иван Ургант и Павел Воля.

В качестве тематических площадок большинство участников пожелали увидеть танцпол. Школьники высказались также за фотозону, площадки для проведения игр и конкурсов и зоны с мастер-классами.

Праздник предлагается начать в 20:00 или 21:00. Некоторые же выступили за перенос выпускного на более позднее время — 22:00 или 23:00.

Как прошел городской выпускной в 2017 году, читайте в нашем репортаже.

Источник: агентство «Москва»