«Союзмультфильм» объявил конкурс сценариев для анимационного сериала и короткометражного мультфильма для детей и подростков.

В сценарии просят как можно подробнее описать характеры и взаимоотношения персонажей, а также происходящие в отдельных эпизодах и сюжетных коллизиях. Анимационный сериал ориентирован на детей от нуля и шести лет, а короткометражный мультик должен подходить и для детей старше 12 лет. Хронометраж работы не должен превышать шести минут.

Заявку нужно прислать до 10 мая по адресу: [email protected]. Участвовать могут совершеннолетние сценаристы. Победителя конкурса объявят 7 июня.

Источник: «Москва»