Министр экологии и природных ресурсов Московской области Александр Коган заявил об устранении неприятного запаха с полигона «Ядрово» в Волоколамске в течение полутора месяцев.

Кроме того, с 14 апреля на свалку перестанут завозить мусор. Тогда же начнется дегазация свалки.

В планах на ближайшие полгода — строительство рядом с полигоном завода по обезвреживанию органических отходов. После этого на свалке перестанут захоранивать органический мусор, из-за гниения которого и образуется свалочный газ.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: «Медуза»