Всероссийский центр исследования общественного мнения узнал у россиян, каким им представляется идеальный начальник.

Более половины россиян (56 %) рассказали, что видят на эту роль мужчину, тогда как женщину — только 9 % опрошенных. Среди главных качеств начальника респонденты назвали зрелость, строгость, спокойствие, а также готовность к изменениям и инновациям.

При этом 28 % граждан считают, что начальником может стать любой человек, а необходимые для этого качества можно развить. В себе же лидерские способности чувствует каждый второй россиянин. Около трети отмечают, что им не приходилось руководить.

В позиции подчиненного хоть однажды побывали большинство участников опроса (58 %). При этом одинаковое число граждан оценили этот опыт как нейтральный и как негативный.

Источник: ВЦИОМ