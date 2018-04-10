Мастерская по изготовлению дизайнерских сумок ручной работы Ante Kovac выпустила сумку «Novi4ok inside». Арт-объект намекает на вещество, которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Великобритания и вслед за ней другие страны ЕС обвинили в случившемся Россию.

Публикация от Сумки ручной работы (@ante_kovac) 10 Апр 2018 в 12:55 PDT

Как отмечают создатели бренда, таким образом Ante Kovac выразил позицию «по происходящим играм Запада вокруг дела с „Новичком“ в форме политической сатиры». Ремень сумки напоминает оградительную красно-белую ленту.

«Этим объектом мы выражаем свое отношение к несостоятельным аргументам Запада по данному делу и поддерживаем патриотический дух здравомыслящей аудитории с чувством юмора и политической сознательностью», — добавили в компании.

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Ранее из-за скандала с отравлением Скрипалей Великобритания решилавыслать 23 российских дипломата, проигнорировать чемпионат мира по футболу и усилить досмотр частных самолетов. Кремль свою причастность к случившемуся отрицает. В ответ на действия Лондона Россия также вышлет 23 дипломата. Также свою работу остановят консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и «Британский совет».

Источник: Instagram