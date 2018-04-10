Федеральная антимонопольная служба обвинила компанию «Вымпелком», предоставляющую услуги под брендом «Билайн», в намеренном введении абонентов в заблуждение.

По данным ФАС, «Вымпелком» заявила в соцсетях, что с апреля входящие звонки за пределами домашнего региона обойдутся абоненту в пять рублей за минуту. Вместе с тем компания утверждала об одобрении новых тарифов ФАС.

ФАС ответила, что действия «Вымпелкома» не рассматриваются в качестве исполнения предупреждения из-за необоснованно высоких цен в роуминге. В связи с этим служба возбудила против оператора антимонопольное дело.

«Суть изменений в том, что все клиенты при выезде за пределы домашнего региона смогут пользоваться услугами связи в регионе своего пребывания по ценам, как дома», — рассказали представители «Вымпелкома». Там подчеркнули, что цены на международные звонки при изменении тарифов уменьшатся и составят в зависимости от тарифа абонента от 0 до 5 рублей вместо прежних 9,5.

Кроме того, ФАС признала Tele2 нарушителем дела об отмене национального роуминга. В ходе проверки выяснилось, что компания не устранила необоснованную разницу в тарифах. В ведомстве пообещали, что обяжут оператора сделать это и наложат на него штраф.

Ранее ФАС завела на «Вымпелком» дело из-за дорогих звонков в роуминге. Аналогичные дела возбудили и в отношении МТС и «Мегафона». Представители МТС уже назвали это решение безосновательным и пообещали повторно разъяснить новые правила тарификации звонков. Для Tele2 срок исполнения требований продлили до конца мая в связи с необходимостью провести технические работы для изменения тарифов.

Источник: «РБК»