Образовательный проект InLiberty начал прием заявок на участие в мастерской журналиста и писателя Николая Кононова. Писатель расскажет, как работать с историческим материалом в литературе и как написать книгу о прошлом.

В рамках курса состоятся восемь занятий, на которых в том числе состоятся дискуссии с Леонидом Юзефовичем, Юрием Сапрыкиным, Олесей Герасименко и другими известными авторами.

Сам Кононов говорит, что мастерская рассчитана на журналистов, писателей, историков, антропологов, социологов, исследователей и тех, кто интересуется проблемой памяти в России. Участники должны принести уже готовый материал или идею. Занятия пройдут с 13 мая по 24 июня, после чего проекты участников представят основателю книжного сервиса Ridero Александру Гаврилову, главреду журнала «Секрет фирмы» Дарье Черкудиновой, главному режиссеру «Театра.doc» Анастасии Патлай и редактору Colta Глебу Мореву.

Заявки принимаются на сайте InLiberty до 20 апреля. Количество мест в мастерской ограничено, стоимость участия — 14 500 рублей.

Источник: Colta