Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал, как изменились цены на перелеты экономклассом этим летом по сравнению с 2017 годом.

Средняя стоимость билета туда-обратно с вылетом из городов России составила 20 378 рублей. Это на 13,4 % больше, чем в то же время год назад.

Так, летать по России стало на 10,7 % дороже (с 14 269 до 15 788 рублей). Еще сильнее изменение цен коснулось международных перелетов. Рост цен по зарубежным направлениям составил 19,4 % (с 19 753 до 23 592 рублей).

При этом средняя стоимость билетов выросла на всех популярных внутренних и зарубежных направлениях. По России наибольший рост показали билеты в Минеральные Воды: за год их цена выросла на 23 % — с 13 116 до 16 148 рублей. Напротив, почти не изменилась цена на полеты в Санкт-Петербург.

Среди зарубежных направлений сильнее всего подорожали рейсы в Прагу и Рим — на 36 %. В то же время черногорский курорт Тиват рост цен затронул меньше всего.

Подорожание авиабилетов объясняют увеличением цен на топливо, а также предстоящим чемпионатом мира по футболу. Влияет, помимо всего, введение перевозчиками невозвратных и безбагажных тарифов. Представители OneTwoTrip прогнозируют, что цены могут вырасти еще сильнее, если ситуация на валютном рынке не улучшится.

Ранее биржевые курсы доллара и евро в России обновили свои максимумы с 2016 года. Причиной обвала стоимости российской валюты аналитики называют санкции США против бизнесменов из так называемого «кремлевского списка».

The Village объяснял, нужно ли сейчас покупать валюту и авиабилеты.

Источник: пресс-служба OneTwoTrip