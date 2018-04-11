Организаторы фестиваля электронной музыки Alfa Future People огласили список музыкантов, которые выступят на мероприятии в 2018 году.

Хэдлайнерами фестиваля станут Tiesto, Alesso, Steve Aoki и Afrojack. Всего на Alfa Future People будут работать четыре сцены, на которых за три дня выступит более 100 музыкантов, среди которых Дельфин, Swanky Tunes, Going Deeper, Строгонов, Fonarev, Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Flux Pavilion, Gareth Emery, Headhunterz, Krewella, Kshmr, Modestep, Noisecontrollers, Rudimental, Slander, Slushii, Sub Focus, Vini Vici, Volac, Yellow Claw и многие другие.

На фестивале появится новая сцена — SHOwCast Stage by Alfa-Bank. Днем на ней будут выступать молодые артисты, отобранные по итогам конкурса, а ночью — уже известные музыканты. Заявки на конкурс будут приниматься с 15 мая по 15 июля.

В 2018 году на Alfa Future People расширится лекторий — спикеры в формате TED Talks расскажут об отношениях человечества и технологий, затронут вопросы построения и развития бизнеса, поддержания здорового образа жизни, а также поговорят о роли культуры и искусства в современном обществе.

В зоне спорта представят 13 видов активностей, к баскетболу и волейболу добавятся street workout, кросс-фит, zumba-фитнес, воздушные полотна, а также несколько экстремальных видов спорта. Также сообщается, что впервые на Alfa Future People будет построена полноценная зона искусств, планируются мастер-классы по каллиграфии.

Фестиваль пройдет на заброшенном аэродроме недалеко от поселка Большое Козино в Нижегородской области с 10 по 12 августа.

Источник: представители фестиваля