После жалоб на свалку у библиотеки МГУ возбудили административное дело
Главное управление МВД по Москве возбудило административное дело после обнаружения несанкционированной свалки за Фундаментальной библиотекой МГУ.
На наличие проблемы указал Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. В конце марта сотрудники правоохранительных органов проверили поступившую информацию и установили, что рядом со зданием МГУ расположен гаражно-строительный комплекс «Стрела», на территории которого неустановленные лица организовали полигон по утилизации отходов без получения соответствующей лицензии.
Теперь владельцам полигона, занимавшимся предпринимательской деятельностью без необходимого разрешения, грозит штраф и конфискация оборудования. Также на них могут завести уголовное дело о порче земли. Возбуждать ли его, решат после получения отчета департамента природопользования Москвы о нанесенном природе ущербе.
Источник: СПЧ
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