Главное управление МВД по Москве возбудило административное дело после обнаружения несанкционированной свалки за Фундаментальной библиотекой МГУ.

На наличие проблемы указал Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. В конце марта сотрудники правоохранительных органов проверили поступившую информацию и установили, что рядом со зданием МГУ расположен гаражно-строительный комплекс «Стрела», на территории которого неустановленные лица организовали полигон по утилизации отходов без получения соответствующей лицензии.

Теперь владельцам полигона, занимавшимся предпринимательской деятельностью без необходимого разрешения, грозит штраф и конфискация оборудования. Также на них могут завести уголовное дело о порче земли. Возбуждать ли его, решат после получения отчета департамента природопользования Москвы о нанесенном природе ущербе.

Источник: СПЧ