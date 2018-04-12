Глава комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Госдумы Наталья Поклонская заподозрила Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в нарушении законодательства из-за его жалоб на депутата ЛДПР Леонида Слуцкого.

Поклонская попросит проверить, откуда у фонда появились данные о незадекларированном гектаре земли, арендованном Слуцким. В самом ФБК при публикации расследования поясняли, что использовали находящиеся в открытом доступе спутниковые снимки и выписки из Росреестра.

Одновременно с этим стало известно, что самого Слуцкого за отсутствие упоминания участка в декларации за 2016 год решили не наказывать. Он заявил, что это техническая ошибка. В декларации за 2017 год участок указан.

Расследование ФБК о Слуцком появилось после того, как журналистки обвинили депутата в домогательствах. Тогда основатель фонда Алексей Навальный заявил, что эти обвинения — не единственный повод для лишения Слуцкого депутатского мандата.

От редакции: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашла в поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: «РБК»