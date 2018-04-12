Арбитражный суд Московской области постановил закрыть полигон твердых бытовых отходов «Лесная» под Серпуховом.

Суд удовлетворил иск местных властей к компании «Скайвэй», которая управляет полигоном, так как она многократно превышала квоту на ввоз мусора. До настоящего времени вместо положенных 300 тонн «Лесная» ежегодно принимала по 1,2 миллиона тонн отходов. «Это обычная помойка, а не полигон», — отметил глава администрации Александр Шестун.

Одновременно с этим Шестун предположил, что суд прислушался к жителям Серпухова только для того, чтобы уменьшить явку на протестный митинг, запланированный на 14 апреля. После него решение может быть обжаловано «Скайвэем» и отменено судом второй инстанции.

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Источник: «РБК»