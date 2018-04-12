В Волоколамске проходят обыски у граждан и организаций, выступающих за закрытие полигона твердых бытовых отходов «Ядрово».

По словам адвоката Дениса Кунаева, сотрудники правоохранительных органов уже побывали в квартирах у находящегося под арестом лидера протеста Артема Любимова и его защитницы Юлии Куликовой, в редакции газеты «Волоколамская неделя», освещающей акции против свалки, и в спортивном комплексе Moscow Raceway, владелец которого Рустем Терегулов также поддерживает мусорный бунт.

Сообщили об обыске в квартире Артема Любимова. — Denis Kunaev (@d_kunaev) 12 апреля 2018 г.

Обыски без санкции суда прошли/идут:

- у защитника Любимова — Юлии Куликовой

- в редакции газеты «Волоколамская неделя»

- на трассе @moscowraceway



Обыски у других уточняем. — Denis Kunaev (@d_kunaev) 12 апреля 2018 г.

Под прикрытием наезда на активиста волоколамских антимусорных протестов Артема Любимова губернатор Воробьев с использованием силовых структур пытается отжать спортивный комплекс @moscowraceway у Рустема Терегулова.



Сегодня 70 силовиков с обысками в Волоколамске. — Denis Kunaev (@d_kunaev) 12 апреля 2018 г.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.

Ранее The Village рассказывал, каково жить рядом со свалкой и что привело к мусорным бунтам в Подмосковье.