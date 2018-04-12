Россельхознадзор выразил обеспокоенность качеством продуктов в школах, больницах, роддомах и домах престарелых.

В течение полугода ведомство проводило мониторинг продуктов в социальных учреждениях. «Мы получили довольно удручающие цифры по количеству фальсификата. Службой принято решение не озвучить эти данные, но мы считаем целесообразным довести до целевой аудитории эту проблему», — сообщила представитель службы Юлия Мелано. По ее словам, чаще всего поставщики фальсифицируют молочную продукцию, однако есть много претензий к качеству мяса и круп.

Ведомство информировало о проблеме Роспотребнадзор, попросив принять меры по изъятию некачественной продукции из оборота. «Из всего объема отправленных за последние два года писем наши коллеги ответили только на 17 %. При этом, к сожалению, в ответах содержались элементарные отписки», — заявила Мелано.

Причиной проблем с питанием в соцучреждениях в Россельхознадзоре считают несовершенство системы государственных закупок, не позволяющей поставщикам качественных продуктов выигрывать торги. «Механизм, при котором априори побеждает поставщик, предложивший самую низкую цену, не дает возможность добропорядочным производителям продукции наладить работу с соцучреждениями», — пояснила представитель ведомства.

Служба обратилась в ФАС с просьбой внести изменения в систему госзакупок, однако антимонопольщики назвали подобные действия нецелесообразными. «В этой связи служба считает необходимым в самые кратчайшие сроки пересмотреть систему государственного контроля за качеством пищевых продуктов и внести соответствующие корректировки», — заключила Мелано.

Источник: RNS