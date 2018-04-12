Научно-популярное издание N+1 вместе с сервисом «Яндекс.Погода» запустили проект «Космическая погода», который расскажет о происходящем в околоземном космическом пространстве прямо сейчас.

На странице в режиме реального времени публикуется информация о магнитных бурях, рентгеновских вспышках на Солнце, а также о сближении астероидов с Землей. Здесь же можно найти карту полярных сияний.

Данные для сервиса предоставляют Центр прогноза космической погоды американского метеорологического ведомства NOAA, Центр малых планет Международного астрономического союза и Система контроля космического пространства ВВС США.

Источник: N+1