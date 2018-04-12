Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал сумму, которая понадобится для ликвидации экологического ущерба и рекультивации всех свалок в стране.

1 000 000 000 000 рублей потратит Россия на ликвидацию экологического ущерба

В эту цифру входят траты, предусмотренные на рекультивацию всех свалок в России, в их число входят как легальные, так и нелегальные мусорки.

«Рекультивировать полигон полностью, такой, как Кучино, который по распоряжению президента был закрыт, — на это уйдет несколько лет и около 6 миллиардов рублей», — рассказал Иванов.

Вместе с тем чиновник заявил, что процент перерабатываемого мусора в России увеличится в течение 10 лет. Он отметил, что сейчас в стране перерабатывают от 7 до 10 % отходов, тогда как 90 % захоранивается. «Это, конечно, никуда не годится. В этом смысле мы, конечно, отстали сильно от развитых стран, которые примерно 50 % твердых коммунальных отходов перерабатывают и на основе этих отходов производят новую продукцию», — подытожил Иванов.

В 2018 году министерство природных ресурсов и экологии намерено реализовать 26 проектов по ликвидации накопленного экологического вреда в 12 регионах России. Из федерального бюджета на это выделят более 2,7 миллиарда рублей. В планах ведомства, среди прочего, рекультивация полигонов «Кучино», «Быково», «Каширский», «Электросталь» в Подмосковье. На их месте в ближайшие годы появятся четыре мусоросжигающих завода.

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Источник: ТАСС