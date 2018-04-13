«Мосэкомониторинг» зафиксировал в столичном воздухе превышение предельно допустимых концентраций сероводорода и оксида азота.

По данным наблюдений, между 21:00 и 22:00 в четверг, 12 апреля, содержание сероводорода в воздухе в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы превышало норму в 5,5 раза. В 05:00 в пятницу, 13 апреля, превышение нормы в 1,8 раза также зафиксировали в районе Новокосино. Кроме того, незначительное превышение допустимого уровня сероводорода заметили на юго-востоке столицы — в районах Люблино, Печатники и Рязанский.

Помимо этого, в Люблине на Совхозной улице была превышена и предельно допустимая концентрация оксида азота — в 1,9 раза. На 105-м километре МКАД на востоке Москвы фиксировали превышение ПДК в 1,6 раза. Также незначительные отклонения от нормы заметили на улице Головачева и на улице Академика Анохина.

Эксперты уточняют, что ухудшение условий рассеивания вредных веществ в атмосфере на востоке и юго-востоке Москвы фиксируется уже вторые сутки подряд.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае выброса сероводорода или свалочных газов.

Источники: «Интерфакс», «Коммерсантъ»