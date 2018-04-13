Рано утром в пятницу, 13 апреля, полиция пришла с обыском в дом к мэру Волоколамска Петру Лазареву.

Полицейские пришли около 04:00 и ушли к 10:00. «В доме буквально все перевернуто вверх дном. Что искали — непонятно, но вывернули наизнанку даже гараж, сараи и баню», — заявил сын мэра Павел Лазарев изданию «Ламаград».

По словам самого Петра Лазарева, из дома ничего не изъяли. Он предполагает, что обыски связаны с протестными акциями против мусорного полигона «Ядрово», на которые администрация города выдавала разрешение.

В четверг, 12 апреля, обыски также прошли у граждан и организаций, выступающих против работы полигона «Ядрово», в том числе у лидера протеста Артема Любимова.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.

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Источник: «Дождь»