Холдинг Mail.Ru Group выкупил полосы в ведущих деловых газетах России, где разместил рекламу своего мессенджера TamTam.

Не работает Telegram? Встречаемся в TamTam! pic.twitter.com/j8P26IJtAb — Evgeny Kozlov (@ekozlov) 13 апреля 2018 г.

Реклама появилась в номерах «Ведомостей», «Коммерсанта» и «Делового Петербурга» 13 апреля — в день рассмотрения иска Роскомнадзора о блокировке Telegram. Сегодня Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера Telegram на территории России.

6 апреля Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке Telegram. Заявление связано с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. Советник президента по развитию интернета Герман Клименко сразу же рекомендовал пользователям Telegram переходить на ICQ. Некоторые из них вместо этого решили направить иски в защиту мессенджера в ЕСПЧ.

The Village уже рассказывал, как авторы популярных телеграм-каналов относятся к возможному лишению доступа к мессенджеру и как продолжить пользоваться Telegram даже в случае его блокировки.

Источник: Twitter