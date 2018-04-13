Эксперты международной компании Group-IB предупредили о рисках использования VPN-сервисов для обхода блокировки Telegram.

Когда мы прописываем VPN в свойствах смартфона, надо понимать, что весь трафик перенаправляется через этот сервер — почта, браузер. Если этот сервер мошеннический и его контролируют киберпреступники, а такие точно появятся из-за хайпа, то весь трафик можно будет перехватывать, собирать незашифрованные данные. И к тому же все это будет очень медленно работать Сергей Никитин, замглавы лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB

В заключение эксперты добавляют, что VPN, в особенности бесплатные, опасны. Они также не помогут для обхода блокировки, потому что имеют российский IP. «Хороший VPN — дорогой, где–нибудь в Германии», — подытожили в компании.

Почти не представляют опасности, по мнению Group-IB, прокси-серверы, так как они прописываются в свойствах самого мессенджера. Соответственно, туда передается только зашифрованный трафик из Telegram.

13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера Telegram на территории России. Мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Советник президента по развитию интернета Герман Клименко сразу же рекомендовал пользователям Telegram переходить на ICQ. Некоторые из них вместо этого решили направить иски в защиту мессенджера в ЕСПЧ.

The Village уже рассказывал, как авторы популярных телеграм-каналов относятся к возможному лишению доступа к мессенджеру и как продолжить пользоваться Telegram даже в случае его блокировки.

Источник: Group-IB