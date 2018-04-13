Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил не ограничивать срок правления Владимира Путина в качестве президента России. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу».

По словам лидера Чечни, без Путина Россия не смогла бы выстоять и справиться с актуальными проблемами. Кадыров считает, что большинство россиян поддержат идею снять ограничение в два президентских срока, так как это «нужно для интересов России». Для принятия решения он отметил необходимость провести всенародный референдум.

Кроме того, комментируя ситуацию вокруг дела с отравлением Скрипалей, политик отметил, что убежден в придуманной игре Запада против россиян. Кадыров также выразил уверенность в том, что Россия справится с санкциями США: «Но для этого необходимо всем работать, необходимо раз и навсегда понять, что мы живем во враждебном окружении, и действовать, исходя из этого. Есть и у нас отдельные продажные шакалы, которые бегают вокруг доллара, США, Запада, консультируют врагов России, куда нанести удар по экономике, стараются всячески гадить…»

Источник: «Интерфакс»