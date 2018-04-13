Провайдеры начнут блокировать мессенджер Telegram со следующей недели. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Роскомнадзор направит адреса Telegram в выгрузку для операторов связи на блокировку мессенджера в понедельник», — сообщил собеседник издания.

Тем временем веб-версию Telegram уже внесли в реестр запрещенных сайтов.

Сегодня Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram в России. Глава ведомства Александр Жаров сравнил процесс блокировки мессенджера с войной, а советник президента по развитию интернета Герман Клименко рекомендовал переходить на ICQ. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода блокировки. Некоторые пользователи решили направить иски в защиту мессенджера в ЕСПЧ.

The Village рассказывал, как на блокировку отреагировали пользователи и конкуренты мессенджера, а также как продолжать пользоваться Telegram и какие VPN-сервисы используют профессионалы.

Источник: «Интерфакс»