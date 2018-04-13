Центр современного искусства «Винзавод» запускает два новых проекта для журналистов и критиков.

Первый из них — «Лаборатория журналистики» — нацелен на преподавание практических навыков горожанам, желающим писать на темы современного искусства, дизайна, архитектуры и моды. Первый блок пройдет дистанционно в формате индивидуальной работы с экспертами из СМИ. Во втором блоке состоится серия практикумов журналистов федеральных изданий.

В свою очередь, «Лаборатория художественной критики» направлена на поддержку и развитие школы эстетической критической мысли. Годовая программа включает в себя еженедельные теоретические и практические занятия, а также выпуск периодического издания по искусству, критике и теории.

Заявки на участие в «Лабораториях» принимаются до 1 мая. Ознакомиться с требованиями к заявителям и тестовыми заданиями можно на сайте «Винзавода».

Источник: представители «Винзавода»