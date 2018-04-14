Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обстановка на Ближнем Востоке представляет угрозу международному миру и безопасности.

Холодная война вернулась — она хочет реванша, но отличается от предыдущей. Механизмы и меры защиты от рисков эскалации, которые существовали в прошлом, видимо, больше не существуют Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН

Свое заявление Гутерриш выпустил за несколько часов до ракетного удара по Сирии со стороны западной коалиции, который произошел сегодня ночью. Президент США Дональд Трамп назвал атаку следствием неспособности российского лидера Владимира Путина сдержать обещание стать гарантом уничтожения сирийского химического оружия.

Ранее Владимир Путин заявил, что холодная война между Россией и США началась еще в начале 2000-х годов.



Источник: ООН