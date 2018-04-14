В Волоколамском районе Подмосковья закрыли старую часть мусорного полигона «Ядрово». Сегодня в 08:50 на территорию свалки заехал последний мусоровоз.

Новую часть полигона, построенную по современным технологиям, подготовили еще 24 марта, однако в течение ближайших дней свалка не будет принимать мусор. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обещал, что сюда начнут свозить отходы только с близлежащих районов.

Тем временем под Волоколамском начался согласованный митинг против «Ядрово». Местные жители требуют полностью закрыть полигон.

Сейчас начинается митинг возле скандально известного полигона Ядрово Волоколамского района Подмосковья. Недалеко от полигона на данный момент собралось более 3 тысяч человек pic.twitter.com/PsCEmi2VhM — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 14 апреля 2018 г.

Сегодня акции протеста против московского мусора, приуроченные ко дню рождения губернатора области, пройдут в еще нескольких городах Подмосковья.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправлялся весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста.



Ранее The Village рассказывал, каково жить рядом со свалкой и что привело к мусорным бунтам в Подмосковье.

Источник: «Интерфакс»