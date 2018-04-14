Полигон «Ядрово» временно прекратил принимать мусор
В Волоколамском районе Подмосковья закрыли старую часть мусорного полигона «Ядрово». Сегодня в 08:50 на территорию свалки заехал последний мусоровоз.
Новую часть полигона, построенную по современным технологиям, подготовили еще 24 марта, однако в течение ближайших дней свалка не будет принимать мусор. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обещал, что сюда начнут свозить отходы только с близлежащих районов.
Тем временем под Волоколамском начался согласованный митинг против «Ядрово». Местные жители требуют полностью закрыть полигон.
Сегодня акции протеста против московского мусора, приуроченные ко дню рождения губернатора области, пройдут в еще нескольких городах Подмосковья.
Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправлялся весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста.
Ранее The Village рассказывал, каково жить рядом со свалкой и что привело к мусорным бунтам в Подмосковье.
Источник: «Интерфакс»
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