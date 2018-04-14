Российские политики опубликовали декларации о доходах за прошлый год. Самым богатым чиновником правительства оказался вице-премьер Александр Хлопонин, чей заработок в 340 раз превысил доходы премьер-министра Дмитрия Медведева (8,6 миллиона рублей).

Место Член правительства Доход за 2017 год

Вице-премьер Александр Хлопонин 2,9 миллиарда рублей

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев 548,3 миллиона рублей

Вице-премьер Юрий Трутнев 377,3 миллиона рублей

Министр промышленности Денис Мантуров 213,6 миллиона рублей

Министр открытого правительства Михаил Абызов 181 миллион рублей

Из 450 депутатов восемь заработали за 2017 год более 100 миллионов рублей. Среди лидеров оказался только один парламентарий, представляющий не «Единую Россию».

Место Депутат Госдумы Доход за 2017 год

Григорий Аникеев («Единая Россия») 4,3 миллиарда рублей

Николай Борцов («Единая Россия») 1,1 миллиарда рублей

Леонид Симановский («Единая Россия») 734,4 миллиона рублей

Андрей Скоч («Единая Россия») 262,2 миллиона рублей

Владимир Блоцкий (КПРФ) 200,1 миллиона рублей

Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в прошлом году вырос до 23 миллионов рублей. Меньше всего среди сенаторов заработал зампред верхней палаты парламента Андрей Турчак (2,1 миллиона рублей).

Место Сенатор Доход за 2017 год

Сулейман Керимов 2,8 миллиарда рублей

Валерий Пономарев 1,9 миллиарда рублей

Александр Бабаков 564,6 миллиона рублей

Борис Невзоров 337,7 миллиона рублей

Игорь Зубарев 219 миллионов рублей

В администрации президента наибольший доход получил глава ведомства

Антон Вайно (255,8 миллиона рублей). Годовой заработок пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова составил 14,3 миллиона рублей.

Заработок Владимира Путина в 2017 году вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущими годами.

Источники: Правительство России, Госдума, Совет Федерации, администрация президента