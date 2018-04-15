Правительство Москвы запустит новые электронные услуги для владельцев кошек и собак.

Сейчас власти разрабатывают онлайн-сервис — городская ветеринарная автоматизированная система (ВетАС), в которой будут храниться амбулаторные карты животных. Здесь же можно будет записаться на прием к ветеринару, узнать о вакцинации, карантинных зонах, плановых прививках, а также о месте нахождения питомца, если он потеряется и будет найдет городскими службами.

Всю информацию о домашнем животном привяжут к личному кабинету его хозяина на портале mos.ru.

Источник: ТАСС