С сегодняшнего дня на маршрутах городских автобусов в Москве начали внедрять систему бесконтактной оплаты проезда при помощи банковских карт и смартфонов.

Оплатить проезд можно банковскими картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, а также смартфонами с функцией Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay. С 15 апреля расплатиться таким способом можно в автобусах NN904, 904к и М1, следующих через центр Москвы. Транспорт, где принимается безналичная оплата, на входе пометили специальными стикерами.

Для оплаты проезда нужно приложить карту или телефон к валидатору у кабины водителя. Одна поездка обойдется в 40 рублей, что на 15 рублей дешевле, чем при покупке билета у водителя, но на 4 рубля дороже оплаты «Тройкой». До конца года новые устройства появятся еще в 2 тысячах автобусах.

Источник: «Интерфакс»