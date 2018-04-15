Жители подмосковного Волоколамска в знак протеста против работы полигона «Ядрово» снова перекрыли подъезд к полигону, сообщают местные активисты.

В этот раз люди собрались в месте, где власти намерены открыть новую часть свалки. По заверениям администрации, участок будет работать с учетом современных технологий.

Активисты утверждают, что несмотря на заверение властей о закрытии старой части свалки, мусоровозы продолжают заезжать на территорию полигона.

В группе «Ядрово. Задыхаемся» во «Вконтакте» сообщалось, что уже к 9:00 въезд на полигон перекрывали около 50 человек.

«Сегодня с утра мы перекрыли дорогу к „Ядрово“, на месте находится несколько сотен человек, они взялись за руки и встали у въезда к полигону», — рассказывают представители инициативной группы.

Судя по видео, на месте прибыли сотрудники полиции, которые разгоняют протестующих.

Накануне, 14 апреля, в Подмосковье прошли массовые митинги против мусора, который везут на местные свалки из столицы. Акции протеста состоялись в девяти городах: Волоколамске, Балашихе, Коломне, Дмитрове, Клину, Сергиевом Посаде, Красноармейске, Серпухове и Шатуре.

Ранее The Village рассказывал, каково жить рядом со свалкой и что привело к мусорным бунтам в Подмосковье.

Источник: «Интерфакс»