В Пушкаревом переулке,12 в центре Москвы обрушилась стена дома на реконструкции, сообщает комплекс городского хозяйства.

В момент обрушения в здании никто не находился, однако в качестве меры предосторожности жильцов соседнего дома попросили выйти на улицу. На место происшествия прибыли оперативные службы, которые осматривают здание.

Источники в экстренных службах заявляют, что из домов, расположенных рядом с частично обрушившимся домом, эвакуировали около 60 человек. Их временно разместили в филиале театра имени Маяковского. Согласно другим данным, известно о 26 эвакуированных жильцах соседнего дома, которые сейчас находятся в автобусах Мосгортранса.

Источник: «Медуза»