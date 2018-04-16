Мэр Москвы Сергей Собянин предложил продлить время голосования на мэрских выборах на два часа — до 22:00, чтобы сделать его более удобным для уезжающих на выходные за пределы города.

Мосгордума рассмотрит соответствующий законопроект уже в среду, 18 апреля. По мнению политологов, предложение Собянина позволит повысить естественную явку на выборы, так как многим проголосовать вечером проще, чем утром.

Кроме того, в поправках к избирательному кодексу Москвы содержатся предложения разрешить кандидатам на пост мэра назначать до 500 доверенных лиц вместо нынешних 100, а также наделить столичную Общественную палату правом назначать наблюдателей на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления.

Следующие выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года. Сергей Собянин пока официально не объявлял о намерении принять в них участие. Из оппозиционных кандидатов о планах баллотироваться заявляли Дмитрий Гудков и Илья Яшин.

Источник: «Коммерсантъ»