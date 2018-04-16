Мосгорсуд отменил приговор Черемушкинского суда по делу о врачебной ошибке в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной ранее на два года колонии. Дело вернули в прокуратуру.

Таким образом, судья удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов врача и апелляционное представление прокуратуры, требовавшей отправить дело на пересмотр.

По просьбе потерпевшей стороны заседание проходило в закрытом режиме. В суде присутствовал директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, который на одном из предыдущих заседаний поручился за коллегу.

В январе Елену Мисюрину признали виновной в смерти пациента, которому гематолог в 2013 году делала биопсию. Столичный департамент здравоохранения пообещал оказать врачу поддержку. В свою очередь, Следственный комитет заявил, что критика приговора Мисюриной подрывает доверие россиян к медицинской системе.

Что не так с делом Мисюриной и как отличить врачебную ошибку от уголовного преступления, читайте в интервью гендиректора «Факультета медицинского права» Полины Габай.

Источник: «Москва»