Роскомнадзор начал рассылать уведомления о предстоящей блокировке владельцам прокси-серверов, позволяющим обходить блокировку Telegram. Об этом сообщил глава международной группы «Агора» Павел Чиков.

По данным правозащитника, ведомство объясняет решение призывами к массовым беспорядкам и экстремистской деятельностью со стороны прокси-серверов. Получение предупреждений подтвердили глава компании Vee Security Александр Литреев и IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников.

Вместе с тем, пользователей мессенджера Viber в России предупредили о возможных проблемах с совершением звонков. Компания объясняет неполадки проблемами связи на серверах Amazon.

Некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon. Наши инженеры работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису. — Viber (@Viber) 16 апреля 2018 г.

Вечером 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать сотни тысяч IP-адресов Amazon в связи с тем, что Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.

Генпрокуратура может без суда добиваться блокировки сайтов, если обнаружит там призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и несогласованным акциям. Cайты или отдельные страницы могут блокировать также за публикацию инструкций по обходу блокировок.

13 апреля суд постановил немедленно ограничить доступ к Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной. В Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, если они помешают блокировке мессенджера. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений и призвал не удалять приложение в случае потери связи.

Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.

Источник: «Медуза»