Во время интервью для программы «HARDtalk» на телеканале BBC министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о желании США наказать простых россиян с помощью санкций.

США хотят наказать российский народ за «неправильный» выбор на президентских выборах. Они заявляют, что никогда не будут наносить вред простым людям, а только олигархам, политикам и военным, которые якобы дестабилизируют мир. Это ложь. Их настоящее желание — создать проблемы для сотен тысяч россиян Сергей Лавров , министр иностранных дел России

По мнению Лаврова, сейчас происходит «геноцид посредством санкций». Он уверен, что дела обстоят даже хуже, чем во времена «холодной войны», потому что тогда между странами хоты бы были налажены каналы коммуникации и «не было такой истерической русофобии».

Ранее власти США ввели санкции против бизнесменов и компаний из так называемого «кремлевского списка». Это спровоцировало обвал курса рубля до значений 2016 года. Кроме того, Вашингтон также готовит санкции за поддержку сирийского президента Башара Асада. Их планировалось ввести в понедельник, 16 апреля, но президент США Дональд Трамп решил отсрочить этот шаг.

Источник: МИД РФ