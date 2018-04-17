Российское правительство сократило финансирование тюремной системы на 2018–2026 годы до 55 миллиардов рублей.

Целевая программа предусматривает строительство 11 следственных изоляторов, 14 режимных корпусов и реконструкцию около 100 вспомогательных объектов, а также создание более 8 тысяч мест в колониях, при которых обустроят 11 домов ребенка.

В конце 2016 года правительство утвердило аналогичную программу до 2025 года. Тогда на нее планировалось выделить 96,5 миллиарда рублей. При этом количество заключенных, которых планируется содержать в новых СИЗО, выросло за два года с 10 до 11 тысяч.

Источники: портал правовой информации, «Коммерсантъ»