Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила свой ежегодный доклад президенту. Из документа следует, что в 2017 году омбудсмен получила почти в два раза больше жалоб, чем в 2015 году.

41 840 жалоб подали россияне

на нарушения прав человека в 2017 году

Почти треть жалоб (12,7 тысячи) касалась уголовных дел и оказалась связана с такими нарушениями, как отказ в возбуждении дела или необоснованность привлечения к уголовной ответственности. Еще 7,2 тысячи жалоб подали в отношении несоблюдения жилищного законодательства.

Отдельно в своем докладе Москалькова остановилась на вопросе митингов. По ее мнению, процедура согласования публичных мероприятий слишком бюрократизирована, поэтому организаторам акций необходимо дать возможность подавать документы через портал «Госуслуги». Также омбудсмен предложила обязать чиновников искать компромиссы с организаторами.

Всего, по данным Москальковой, в 2017 году в России прошло 47,1 тысячи публичных мероприятий, в которых приняли участие 12 миллионов человек.

Москалькова также призвала законодательно запретить вовлечение школьников в протестные акции.

Источник: «Российская газета»