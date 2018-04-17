Гринпис и комитет лесного хозяйства Московской области назвали причиной неприятного запаха в Москве пал сухой травы. С 15 апреля москвичи жалуются на запах гари и дымку в разных районах столицы.

Так как естественных причин горения травы сейчас нет, в пожарах винят самих горожан. «Сейчас почти во всем виноваты люди — иногда это специальное выжигание, иногда хулиганство», — отмечает глава лесного отдела Гринписа Алексей Ярошенко. В комитете лесного хозяйства считают, что запах гари доносится в столицу не только из области, но и из всей Центральной России.

Наличие проблемы подтвердили и в Минприроды: «В основном это касается территорий и земель сельскохозяйственного назначения. Траву поджигают специально». Эксперты предупредили, что поджоги повторятся и в майские праздники.

«Горит настолько сильно, что дым может доносить до центра города. Запах ощущается ночью и утром, потому что днем дым уходит в верхние слои атмосферы, а ночью воздух с загрязненной сажей распространяется ближе к поверхности земли», — объясняют экологи. В департаменте природопользования добавили, что из-за солнечной и теплой погоды ухудшились также условия рассеивания выбросов в атмосфере ночью и утром.

Уже два дня подряд, 16 и 17 апреля, «Мосэкомониторинг» фиксирует в московском воздухе превышение предельно допустимых концентраций сероводорода.

Источник: «РБК»