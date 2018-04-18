Центральная избирательная комиссия подсчитала, сколько россиян проголосовали на президентских выборах 18 марта больше одного раза.

677 россиян проголосовали

на выборах президента

больше одного раза

Чтобы проверить возможные факты нарушений, Центризбирком организует перепроверку списков избирателей. В 78 регионах России вскроют мешки с документацией. Кроме того, комиссия уже обратилась в МВД и Следственный комитет для проведения ведомствами собственной проверки.

Одновременно с этим глава ЦИК Элла Памфилова предупредила, что ведомство собирается обратиться в суд с исками о защите чести и достоинства из-за публикаций СМИ о масштабных фальсификациях. Каким именно изданиям грозят разбирательства, не уточняется.

Источник: «Закон»