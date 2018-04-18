Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за предстоящего усиления ветра в четверг, 19 апреля.

По прогнозам синоптиков, ночью скорость ветра в столице составит 5–10 метров в секунду. При порывах — до 15 метров в секунду. Днем — до 17 метров в секунду. Будет облачно и дождливо. Температура воздуха не поднимется выше 13 градусов тепла из-за пришедшего в Москву североатлантического циклона.

Во время усиления ветра автомобилистам и пешеходам рекомендуют держаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Возможны повреждения линий электропередачи, а также учащение аварий и случаев травматизма среди населения.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванных проводов.

Источники: Гидрометцентр