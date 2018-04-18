Ярославец Антон Беляев запустил флешмоб #Привезимусорвмоскву, в рамках которого привез в столицу три больших пакета мусора.

Так он решил выразить протест против мусора, который везут из Москвы на полигон «Скоково» под Ярославлем. Активист же предложил вывозить бытовые отходы в обратном направлении.

По правилам челленджа, опубликованным на странице Беляева во «ВКонтакте», ярославцы должны привезти домашний мусор в Москву и снять видео, как выбрасывают его в столице.

«Мы решили действовать, а не говорить, поэтому мы привезли наш ярославский мусор в Москву, чтобы выбросить его здесь. Скоро о нас услышат в правительстве», — рассказал об акции Беляев.

Ранее The Village рассказывал, каково жить рядом со свалкой и что привело к мусорным бунтам в Подмосковье.

Источник: «ВКонтакте»