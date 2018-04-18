Роскомнадзор, блокируя миллионы IP-адресов в рамках борьбы с Telegram, по ошибке внес в реестр запрещенных сайтов и адрес онлайн-кинотеатр Центра документального кино. Об этом сообщила директор ЦДК Софья Капкова.

По ее словам, проект, который разрабатывали последние полгода, был готов к запуску. Планировалось, что платформа nonfiction.film заработает в субботу, 21 апреля. Вместе с этим намечалась и презентация нового проекта ЦДК, на которую уже пригласили гостей.

Капкова отметила, что в РКН пообещали исправить ошибку, но когда именно это произойдет — неизвестно.

Как РКН борется с Telegram, блокируя другие сайты, можно прочитать здесь.

Подробнее о Центре документального кино можно прочитать в интервью The Village с его директором Софьей Капковой.

Источник: Facebook