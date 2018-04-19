Центр организации дорожного движения мэрии Москвы заявил, что данные «Яндекса» о пробках в десять баллов вечером 18 апреля не отражали реальной картины происходившего на дорогах.

По данным мэрии, средняя скорость в вечерний час пик составляла 23 километра в час, что соответствует только девяти баллам. Индикатором максимальной загруженности дорог выступает скорость в 21 километр в час.

В ЦОДД пояснили, что на обстановку на дорогах повлиял лившийся целый день дождь. Кроме того, на Новом Арбате обвалился грунт, что парализовало движение на этом и прилегающих участках на несколько часов.

Вечером 18 апреля «Яндекс.Пробки» сообщили, что впервые в 2018 году загруженность дорог в Москве достигла максимальной отметки. Она продержалась в таком состоянии 15 минут. В частности, замкнулась пробка на внешней стороне Садового кольца.

Источник: ТАСС