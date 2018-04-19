Проект «Яндекс.Просвещение» начал тестировать образовательную онлайн-платформу для школ.

Платформа позволяет давать задания всему классу или отдельным ученикам. Упражнения проверяются автоматически, что позволяет учителям уделять больше времени индивидуальной работе. После выполнения задания учениками педагог может ознакомиться со статистикой по классу, а также оценить, сколько времени ребенок потратил на задание, как он его решал и где допускал ошибки.

Сейчас с платформой, на которой представлены задания по математике и русскому языку, работают 100 школьных классов в нескольких городах России. До завершения тестирования доступ к платформе предоставляется бесплатно.

Компания «Яндекс» и издательство «Просвещение» создали совместное предприятие в сентябре 2017 года. Проект призван помочь учителям повысить образовательные результаты школьников, используя разработки в области цифровой педагогики.

Источник: представители «Яндекса»