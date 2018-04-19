Правительство России планирует снизить порог беспошлинного ввоза заграничных онлайн-посылок до 500 евро и ниже для поддержки российских интернет-магазинов. Планами властей поделился замминистра экономического развития Олег Фомичев.

Кабмин считает, что меры помогут развитию российской интернет-торговли: «Сейчас получается, что отечественные игроки за счет налогов, требований к сертификации продукции находятся в менее выгодных условиях по сравнению с зарубежными».

Понижать не облагаемую пошлинами стоимость посылок будут постепенно. Так, сначала тысячу евро снизят до 500. Позднее, по планам правительства, таможенными пошлинами обложат большую часть покупок в зарубежных интернет-магазинах.

Кроме того, Минэкономразвития обсуждает с Минпромторгом, Федеральной таможенной службой и «Почтой России» введение сертификации. «Проблема в том, что продукция, которая приходит почтовыми отправлениями на российский рынок, запрещена к продаже в той стране, где выпущена, так как не прошла сертификацию. При этом может спокойно поступать из интернет-магазинов на территорию других стран», — отметил Фомичев.

Общественное обсуждение проекта постановления правительства о пошлинах продлится до 8 мая. Свои замечания можно оставить на сайте.

Ранее стало известно, что Минфин хочет снизить порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов до 500 евро уже 1 июля. Тогда как с 2019 года планируется ввести пошлины на посылки дороже 200 евро.

Источник: Роскомсвобода